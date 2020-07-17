Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Социологический опрос, проведенный компанией из США Edison Research среди жителей Грузии, показал, что большинство из них не поддерживают политический курс страны. Результаты исследования опубликовал заказавший их телеканал «Формула».

Сообщается, что среди опрошенных 58% были недовольны, как развивается страна. Поддержали текущий курс 42%. Самыми серьезными проблемами респонденты назвали безработицу (72%), бедность (61%) и рост цен (48%).

При ответе на вопрос о вероятности улучшения ситуации в стране 32% сказали, что верят в это, 43% заявили, что ничего не изменится, а 25% не исключают, что может стать хуже.

В ходе исследований опросили 2 тыс. человек с 23 июня по 13 июля. Погрешность составила 2,1%.

Стоит отметить, что в другом исследовании от этой же компании, проведенного в Грузии в то же время, опрошенные выразили большее доверие Евросоюзу и НАТО (92%), чем премьер-министру страны (63%), правительству (52%) и президенту (41%).

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Тбилиси считает, что в соцопросе о рейтинге партий допущена ошибка

Читайте развитие сюжета: Лидер партии ЕНД заявил, что верит в успех оппозиции на выборах