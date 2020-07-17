Ташкент, 17 июля 2020, 13:57 — REGNUM Заместителем советника президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен Амрилло Иноятов, сообщает 17 июля агентство УзА.
Ранее Иноятов занимал должность ректора Бухарского государственного медицинского института. Государственный служащий имеет степень доктора медицинских наук.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Алишер Садуллаев назначен директором агентства по делам молодежи Узбекистана. Ранее он занимал должность первого заместителя советника президента республики по делам молодежи.
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