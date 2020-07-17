Стокгольм, , 16:29 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен по-прежнему не хочет соглашаться на реализацию антикризисного пакет мер по поддержке пострадавших в результате пандемии коронавируса стран Евросоюза (ЕС). По мнению Лёвена, это может обложить налогами будущие поколения в размере «сотен миллиардов крон». Об этом 17 июля сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что общая сумма пакета мер по восстановлению экономик стран ЕС оценивается в 750 миллиардов евро. 500 миллиардов предлагается распределить посредством выплаты грантов, однако Швеция настаивает, чтобы все средства распределялись посредством кредитов с целью избежать ненужной финансовой нагрузки на страны, от которых впоследствии потребуют увеличение взносов в общий европейский бюджет. Данную позицию Швеции поддерживают Нидерланды, Австрия и Дания, за что были прозваны «скупой четверкой».

На этой неделе Швецию посетил премьер-министр Испании Педро Санчес, который попытался уговорить своего шведского коллегу согласится на выделение грантов. Однако в ходе брифинга после переговоров Лёвен продолжал отстаивать свою позицию, так как в случае реализации пакета помощи по заданным правила, по его мнению, взносы Швеции в бюджет ЕС возрастут на 10 миллиардов шведских крон ($1,09 млрд) в год.

«Всего через несколько лет могут возникнуть и другие кризисы. Поэтому мы не собираемся отказываться от важных принципов. Например, мы не должны облагать налогами будущие поколения на сотни миллиардов крон, и поэтому мы считаем, что лучше помогать странам, предоставляя им займы на выгодных условиях вместо выделения грантов», — заявил Лёвен.