Москва, , 13:53 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила создать единый реестр и карту научно подтвержденных и обоснованных лечебно-оздоровительных курортов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«Сегодня нет единого реестра и карты научно подтвержденных и обоснованных лечебно-оздоровительных курортов. Предлагаю включить в решение рекомендацию Минздраву совместно с органами региональной власти и научными институтами разработать лечебно-оздоровительную географическую карту России с подробным описанием доступных бальнеологических источников, благоприятно влияющих на здоровье человека и способствующих выздоровлению по группам заболеваний», — заявила Яровая в ходе заседания совета президиума законодателей РФ.

Создание инфраструктуры бальнеологического лечебно-оздоровительного комплекса является одним из важных направлений развития внутреннего и въездного туризма, отметила парламентарий.

По экспертным оценкам, на Дальнем Востоке России находится не одна сотня уникальных для бальнеологического освоения источников подземных минеральных вод, лечебных грязей и горячих источников, добавила она.