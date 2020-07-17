Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Компания Edison Research при составлении в ходе соцопроса рейтинга политических партий, вероятно, ошиблась. Об этом 17 июля сказал журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Вы знаете мое отношение к исследованиям. В этих конкретных исследованиях, где у «Грузинской мечты» — 39%, предположительно, ошиблись с первой цифрой, вместо тройки должна была быть пятерка», — сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси добавил, что в стране только у «Грузинской мечты» есть шанс пройти в парламент и образовать там большинство без создания коалиций с другими партиями.

Напомним, ранее были опубликованы результаты опроса, в котором 39% респондентов поддержали «Грузинскую мечту». Их ближайшие конкуренты, «Единое национальное движение», в ходе опроса получили 16%, а «Европейская Грузия» — 5%.

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