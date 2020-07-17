Архангельск, , 13:25 — REGNUM Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко прибыла в Архангельск — сегодня под ее председательством пройдет совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, в состав прибывшей сегодня в регион делегации из Москвы входят также заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Юрий Воробьев, заместитель Министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов и заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

Сообщается, что глава региона Александр Цыбульский выступит с докладом о развитии лесопромышленного комплекса и необходимых мерах государственной поддержки.

В программу визита правительственной делегации также включен осмотр производственных мощностей Устьянского лесопромышленного комплекса («УЛК») и социальных объектов.

Делегация прибыла в Архангельскую область в рамках работы по подготовке к проведению заседания Госсовета РФ по вопросам развития лесопромышленной отрасли страны. Напомним, что оно должно было состояться весной текущего года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране проведение заседания было отложено