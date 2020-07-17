Москва, , 13:23 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила регионам присоединиться к платформе RUSSPASS — это бесплатно для субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

С 20 июля правительство Москвы запускает цифровую платформу RUSSPASS, это система, которая позволяет формировать туристический продукт, к которому может подсоединиться любой регион, на котором только репутационные туроператоры могут на основе публичной оферты продавать турпродукт, указала Яровая.

С помощью мобильного приложения можно будет найти интересные места, приобрести авиа‑ и ж/д билеты, забронировать отель и много другое.

«На RUSSPASS регион сможет презентовать новые маршруты в логике того, что он хотел бы развивать. Предлагаем всем регионам присоединиться к этой платформе и заключить партнерские соглашения с комитетом по туризму правительства Москвы. Более 30 субъектов уже выразили готовность. Подчеркну, для субъектов это бесплатно. Ростуризму предлагаю проработать этот вопрос и развивать уже созданную Москвой платформу», — предложила Яровая.

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