Москва, , 13:18 — REGNUM Пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел и увеличивающих компенсации за необоснованное уголовное преследование, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Предлагается новая редакция статьи 303 Уголовного кодекса «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». По мнению депутатов, санкции по этой статье должны быть усилены вплоть до 12−20 лет лишения свободы за подделку материалов, связанных c обвинениями в особо тяжких преступлениях.

Предполагается повысить ответственность и за фальсификации по гражданским и административным делам. Сейчас, например, нижний порог наказания за такое преступление — штраф в 100 тыс. рублей, его предлагается поднять до 300 тыс. рублей, рассказал Миронов.

Второй законопроект из внесенного пакета предлагает более четкие правила определения размера денежных компенсаций за необоснованное и незаконное привлечение к уголовной ответственности.

«Если свобода человека не ограничивается, то ему должна выплачиваться минимум тысяча рублей за каждый день уголовного преследования. В случае ограничений свободы (подписка о невыезде, домашний арест) компенсация должна быть не меньше 5 тыс. рублей за день. При заключении под стражу за каждый день необоснованного лишения свободы должно начисляться минимум 15 тыс. рублей», — отметил парламентарий.