Киев, , 13:16 — REGNUM Украина намерена организовать свои командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020», для участия в которых планируется привлечь страны НАТО. Это станет ответом на проведение Россией военных манёвров «Кавказ-2020». Об этом сегодня, 17 июля, в ходе выступления в Верховной раде заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

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Глава ведомства уверен, что Россия под предлогом подготовки к учениям накапливает войска.

Таран уточнил, что «Объединенные усилия-2020» предполагается прости практически одновременно с российским учениями — в последнюю декаду сентября.

«Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях», — приводит ТАСС слава главы оборонного ведомства.

Таран добавил, что ходе манёвров Украина планирует в частности «проверить способность Генштаба действовать в соответствие со стандартами НАТО, а также способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО». План учений пока разрабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение стратегическое командно-штабного учения «Кавказ-2020» министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал в конце 2019 года. Глава ведомства сообщил, что их проведение запланировано на сентябрь 2020 года.

Позднее генерал армии заявил, что военные учения на фоне пандемии коронавирусной инфекции отменены не будут. По его словам, ситуация, связанная с распространением COVID-19, не оказала существенного влияния на деятельность Вооружённых сил РФ.

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