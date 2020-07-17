Сеул, , 13:21 — REGNUM 17 июля в формате видеоконференции прошла министерская встреча пяти стран-участниц объединения МИКТА, в рамках которой стороны обсудили укрепление многостороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, организатором встречи выступила южнокорейская сторона.

В рамках видео-встречи стороны сошлись во мнении относительно солидарности и укрепления многостороннего и международного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Известно, что главы МИД пяти стран приняли совместное заявление, в котором приветствовали избрание турецкого дипломата и политика Волкана Бозкира на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН и избрание Мексики в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.