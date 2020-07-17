Казань, , 13:17 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РТ ведет активную подготовку к предстоящему Единому дню голосования в сентябре. В республике поддерживают идею многодневных выборов. Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что для безопасности граждан участки стоит открыть на 2−3 дня.

С его слов, «7 дней — крайне сложно для избирательной системы. 2−3 дня — та самая цифра, которая должна реально обсуждаться», — цитирует спикера Татар-информ. «При высокой активности избирателей Татарстана, высокой явке все это спрессовать в один день будет очень тяжело и опасно для здоровья всех участников избирательного процесса. Мы — за несколько дней».

Сентябрьское голосование, судя по уровню заболеваемости в регионе, пройдет также с использованием средств индивидуальной защиты, отметил председатель ЦИК РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, многодневное голосование на выборах, которые запланированы на осень 2020 года в России, проводить не предполагается. Идея голосования в течение нескольких дней, например, двух — трёх не исключается.

Напомним, что в Татарии в единый день голосования 13 сентября запланированы выборы главы республики, а также избирательные кампании местных уровней.

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