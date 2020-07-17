Вашингтон, , 13:05 — REGNUM США проводят учения в Южно-Китайском море с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, сообщили в командовании Тихоокеанского флота США.

В военных учениях принимают участие 12 тыс. моряков и морских пехотинцев. Авианосцы несут более 120 самолетов, а в состав авианосных групп входят также крейсеры и эсминцы. В Тихоокеанском флоте заявили, что манёвры не являются ответом на какую-либо угрозу.

Отметим, авианосцы Nimitz и Ronald Reagan участвуют в маневрах уже второй раз за месяц. Военные учения Тихоокеанского флота США прошли также 4−5 июля. В начале июля в море проходили учения кораблей китайского флота.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС США провели военные учения в Южно-Китайском море