Москва, , 13:03 — REGNUM Российские туристы выиграют от изменения статуса собора Святой Софии, поскольку вход в него станет бесплатным. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Авторадио».

"Что значит принимать во внимание, что он имеет сакральное значение? Это чтобы христиане, наши туристы, которые приезжают, могли туда ходить», — сказал Песков

По словам Пескова, российские власти получили разъяснения от Турции, что в соборе Святой Софии «всё будет сохранено в лучшем виде», и все желающие смогут его посещать.

«Более того, я вам скажу, в Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход будет бесплатный. В этом плане наши туристы выиграют», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Песков заявил, что в Москве с удовлетворением восприняли заявления Анкары о сохранении собора Святой Софии как памятника ЮНЕСКО.

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