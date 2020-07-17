Рим, , 13:02 — REGNUM Индонезия через посольство своей страны в Риме стремится улучшить двусторонние отношения с Мальтой посредством онлайн-встречи между представителями МИД двух стран, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Встреча стала хорошим шагом в расширении сотрудничества и укреплении разведочного потенциала в области торговли и инвестиций. Индонезия и Мальта договорились расширить контакты между деловыми кругами двух стран и использовать региональные организации, к которым относится каждая страна (АСЕАН и Европейский союз).

Индонезия выразила заинтересованность в установлении сотрудничества в области цифровой экономики и выразила надежду на поддержку Мальтой переговоров между Индонезией и Европейским союзом о заключении соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Мальта выразила свою поддержку усилиям по улучшению отношений Индонезии с Европейским союзом.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия призывает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индию к развитию морского сотрудничества с помощью механизма АСЕАН «Перспективы для Индо-Тихоокеанского региона» (AOIP).

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