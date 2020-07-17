Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили устала от того, что ряд СМИ искажает смысл ее высказываний. Об этом она сказала 17 июля журналистам, сообщает «Общественное телевидение».

«Я устала от издевательств от некоторых телеканалов. Если вы не понимаете грузинский, это — ваши проблемы. Если вы не можете прочитать предложение до конца, это — ваши проблемы», — сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что ранее не оправдывала проявление насилия в случае драки один на один, а говорила, что групповое избиения не является мужественным поступком.

«Я не говорила ни о драке, ни о разборках. Я сказала, что поступать по-мужски — это не насилие, не групповое насилие. Мужество заключается в признании вины и раскаянии», — заявила грузинский президент.

Напомним, ранее Зурабишвили прокомментировала дело о групповом избиении 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Юношу после этого нашли мертвым в реке.

«Я знаю о мужестве, во время драки один на один. Я не знаю о мужестве во время групповых агрессивных и насильственных действиях», — сказала президент по этому поводу.

Стоит отметить, что Зурабишвили родилась во Франции, где получила высшее образование. В некоторых СМИ отмечали, что она недостаточно хорошо владеет грузинским языком.