Дамаск, , 12:56 — REGNUM В Сирии в провинции Хама совершена атака беспилотников. Это произошло накануне вечером, 16 июля, в районе города Саламия, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

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Отмечается, что системы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразили нападение дронов.

Кому принадлежат беспилотные летательные аппараты и с какой стороны были направлены, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки, 15 июля, отметили три нарушения перемирия на территории арабской республики.

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