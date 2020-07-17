Кишинёв, , 13:03 — REGNUM Надежду на то, что Азербайджан и Армения смогут сесть за стол переговоров и найти решение ситуации, которая сложилась на границе двух стран, выразил президент Молдавии Игорь Додон. Он заявил об этом 17 июля в видеоэфире, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Как отметил молдавский лидер, происходящее между двумя странами является досадным, тем более, что в последние дни сообщалось об убитых и раненых с обоих сторон.

Также он выразил надежду на то, что это будет остановлено и что в данном регионе настанет мир.

«Мы будем развивать сотрудничество и партнерство и с Азербайджаном, и с Арменией, я надеюсь, что они смогут сесть за стол переговоров и договориться, без кровопролития, без стрельбы, без войны», — заявил Додон.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что Азербайджан способен защитить Мингечевирское водохранилище от атаки Армении, более того, нанести удар по Армянской АЭС.