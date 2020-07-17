Либревиль, , 12:41 — REGNUM Президент Габона Али Бонго назначил Кристину Оссуку Рапонду премьер-министром страны. Об этом передает местный новостной портал La Libreville.

Рапонда стала первой женщиной-главой правительства в западноафриканской стране. 56-летняя женщина сменила Жюльена Нкоге Бекале, который занимал этот пост в течение 18 месяцев.

«Приоритетной миссией нового премьер-министра будет, прежде всего, экономическое возрождение и продолжение социальной поддержки народа Габона в мировом контексте последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса», — сообщили репортеры сайта.

Рапонда, ранее занимавшая пост мэра столицы Либревиля, была назначена министром обороны в феврале 2019 года после неудавшегося переворота, совершенного против президента Бонго, в то время он находился на реабилитации в Марокко после перенесенного инсульта в октябре 2018 года. Бонго уже несколько недель не показывался на публике. Однако, как сообщается, он должен выехать за границу на отдых на фоне слухов об ухудшении его состояния здоровья.