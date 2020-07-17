Киев, , 12:35 — REGNUM Сегодня, как никогда, народ Украины, который стал заложником «многочисленных социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств», нуждается в поддержке и защите президента страны. Об этом в своём открытом письме к руководителю Украины заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Он напомнил Зеленскому, что должность президента — это должность гаранта соблюдения конституции, а сам глава государства должен являться защитником народа. В нынешней ситуации в стране, уверен политик, украинскому лидеру пора определиться, чьи интересы он защищает — народа страны или «околовластных спекулянтов и жуликов», которые выдают обнищание Украины за прогресс, а развал экономики — за успешные реформы.

«Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ», — заявил в обращении оппозиционер.

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«Настало время решить, с кем Вы, Владимир Александрович, — с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в вашей защите. Вы должны сделать свой выбор!» — призвал Медведчук.

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«Пришло время определиться, кто Вы — президент Украины или просто начальник колониальной администрации? Это важный выбор, и времени на колебания у Вас нет», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял в своём обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нынешний украинский лидер — русскоязычный человек и ему пора «прекратить притворяться» и не продвигать идею принудительной украинизации, а защитить русский язык.

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