Москва, , 12:45 — REGNUM Российский президент Владимир Путин владеет самой изощренной дипломатией, но ведёт переговоры предельно конкретно и сразу выполняет свои обещания. Об этом рассказал 17 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Авторадио».

По словам Пескова, характер и тон разговора Путина с иностранным коллегой зависит от опыта их отношений, от того, видятся ли они впервые или общаются много лет. Это определит и развитие диалога.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер — очень конкретный человек, и при всём филигранном владении самыми изощренными приёмами дипломатии предельно конкретен в переговорах. Иногда случаются контакты ради вежливости, но в остальных случаях президент «имеет в виду то, что он говорит».

«Если он что-то обещает, то он это делает незамедлительно», — подчеркнул Песков.

Он сравнил Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Двум лидерам удаётся договориться в очень сложных ситуациях, так как оба отвечают за свои слова, контролируют ситуацию и способны ответственно и быстро принимать решения. Бывают и иные ситуации во время международных переговоров, добавил Песков.