Астрахань, , 12:19 — REGNUM В Астрахани бывшую начальницу управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального округа оштрафовали на 350 тысяч рублей и на два года лишили права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Поводом для проверки стало обращение местных жителей к руководителю следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову. Ему рассказали, что на улице Генерала Герасименко строят многоуровневый гараж на участке земли, категория которого не позволяет возведение промышленных объектов.

Выяснилось, что категория данного участка была незаконно изменена. Чиновница подготовила проект решения и другие необходимые документы, а затем лично представила и поддержала их на заседании комитета гордумы по экономическому развитию города Астрахани. При этом депутаты не знали, что в основном чертеже чиновница изменила территориальную зону, которая не было предметом публичных слушаний.

Чтобы скрыть незаконны действия, подчинённые по указанию чиновницы вклеили в резолютивную часть актов выбора указанных земельных участков информацию об изменении зоны на производственную, позволяющую строительство многоуровневой парковки.

Из-за действий чиновницы были нарушены условия сохранения зеленых насаждений, создающих зеленый пояс вокруг производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры, устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань». Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий