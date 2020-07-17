Москва, , 12:27 — REGNUM Россия находится в числе стран-лидеров по испытанию вакцин от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля в интервью «Авторадио».

Песков сообщил, что для завершения испытаний вакцины понадобится некоторое время.

«Действительно, Россия здесь среди лидеров. Сейчас несколько стран уже вплотную приблизились к завершению испытаний тех или иных вакцин, и Россия — среди этих стран-пионеров», — пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что летальность в России от COVID-19 на 100 тыс. населения в разы меньше, чем в других странах. Он отметил, что ежедневно в стране делается более 300 тыс. тестов граждан на COVID-19.

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