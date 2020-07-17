Москва, , 12:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин никогда не вмешивается в работу следственных органов. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Авторадио».

Пескову задали вопрос, высказывает ли президент свою точку зрения по резонансным делам представителям следствия.

«Я никогда с этим не сталкивался», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что следственные органы и силовые структуры делают доклады главе государства, но при этом они выполняют свою работу.

«Если на них извне кто-то будет постоянно оказывать влияние, эти функции будет невозможно выполнять наиболее эффективным образом», — добавил Песков.

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