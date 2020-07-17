Москва, , 12:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему «подфартило» в карьере. Об этом 17 июля он сказал в интервью «Авторадио».

"То, что мне подфартило в жизни, — это то, что я оказался пресс-секретарём Путина», — сказал Песков.

По его словам, стать пресс-секретарём «самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного действующего государственного деятеля» — это удача в жизни.

Он также добавил, что это уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют жизненное значение для страны и мира.

Также Песков признался, что на посту пресс-секретаря для него нет понятия творческой свободы, как и на прежних должностях.

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