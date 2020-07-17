Джакарта, , 12:00 — REGNUM Индонезия призывает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индию к развитию морского сотрудничества с помощью механизма АСЕАН «Перспективы для Индо-Тихоокеанского региона» (AOIP), сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

На встрече Индия как один из первых сторонников AOIP предлагает АСЕАН укреплять сотрудничество в морском секторе, особенно в областях устойчивого управления морскими ресурсами, безопасности на море, обеспечения связи и транспорта, смягчение последствий стихийных бедствий.

Кроме того, Индонезия призвала АСЕАН и ее партнеров по диалогу, включая Индию, расширить сотрудничество в различных областях при борьбе с COVID-19 как на региональном, так и на многостороннем уровнях, особенно в преодолении социально-экономических последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжит продвигать устойчивый мир через лидерство в Совете Безопасности ООН в августе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия станет председателем в СБ ООН в августе 2020 года