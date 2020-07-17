Москва, , 12:03 — REGNUM Между Россией и США никогда не было очень близких отношений. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Авторадио».

»Очень близкими они (российско-американские отношения — ред.) не были никогда, нет повода для «медового месяца» и сейчас», — заявил Песков.

Также он отметил, что для «медового месяца» вначале необходимого жениться, а этого никто делать не собирается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в то время, когда вооруженные силы США примут на вооружение гиперзвуковые ракеты, у России уже будут возможности по их перехвату.