Москва, , 11:55 — REGNUM В Госдуме предлагают налоговый вычет для занимающихся фитнесом или целевые сертификаты.

В поддержанной рядом министерств концепции, касающейся вовлечения людей в занятия спортом, предлагается выдавать сертификаты для малоимущих, а также закрепить право на бесплатный фитнес в рамках реабилитации после болезни.

«Хорошо, но мало, опять мало. Почему мы будто боимся просто сделать людям хорошо? Даже для фитнеса нужно будет собирать справки, оформлять документы, доказывать чиновникам, что у тебя низкий доход и поэтому ты имеешь право раз в неделю тягать штангу в спортзале. Абсурдно!» — отметил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях.

«Почему бы не сделать тот же налоговый вычет для всех? Сходил в спортзал — можешь не платить налоги на эту сумму. Или просто: гражданин России? — Вот тебе целевой сертификат, который можно «отоварить» в бассейне», — предлагает парламентарий.

В Госдуме предложили концепцию поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере физкультуры и спорта. Среди прочего в ней предлагается создать целевую программу по стимулированию спроса на спортивные услуги.