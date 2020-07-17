Баку, , 11:59 — REGNUM Министерство обороны Армении выдаёт за сбитый азербайджанский беспилотник американский аппарат, уничтоженный в 2014 году в Афганистане. Об этом заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, армянские военные дезинформировали общественность, рассказав о якобы 13 сбитых азербайджанских беспилотниках. В качестве доказательства был представлен снимок сбитого дрона.

«Было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане», — сказал Даргяхлы РИА Новости.

Все беспилотники в азербайджанской армии целы и невредимы, подчеркнул полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении БПЛА вооруженных сил Азербайджана объявила 14 июля пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Через два дня азербайджанское минобороны сообщило об уничтожении армянского беспилотника, который вёл разведку над позициями военных.

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