Вашингтон, 17 июля 2020, 11:54 — REGNUM Граждане США могут не узнать имя нового президента страны сразу же после ноябрьских выборов главы Белого дома, готовиться к такому возможному развитию событий призвали члены электоральных ведомств целого ряда штатов страны, сообщает 15 июля CBS News.
Их обеспокоенность связана с тем, что на грядущих выборах многие избиратели могут решить отдать свой голосов по почте.
Так, не все американские штаты готовы к тому, чтобы оперативным образом пересчитать все направленные по почте бюллетени. Например, ответственные за выборы чиновники штата Нью-Йорк по-прежнему подсчитывают бюллетени с предварительных выборов, которые состоялись 23 июня.
Сложность заключается также и в том, что по закону до выборов 3 ноября открывать конверты с бюллетенями тех, кто решил проголосовать по почте, нельзя. Так, в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — в тех штатах, благодаря перевесу в которых в пользу кандидата-республиканца, в 2016 году президентом США стал Дональд Трамп, официальные лица призывают законодателей разрешить обрабатывать такие голоса до дня выборов. В противном случае подсчет этих голосов может затянуться надолго.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на то, что большое распространение голосования по почте в США может быть чревато фальсификацией выборов, в том числе посредством вмешательства иностранных сил.
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