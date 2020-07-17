Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Граждане США могут не узнать имя нового президента страны сразу же после ноябрьских выборов главы Белого дома, готовиться к такому возможному развитию событий призвали члены электоральных ведомств целого ряда штатов страны, сообщает 15 июля CBS News.

Их обеспокоенность связана с тем, что на грядущих выборах многие избиратели могут решить отдать свой голосов по почте.

«Мы вынуждены говорить о недели, а не о дне голосования», — подчеркнул бывший министр внутренней безопасности США Томас Ридж.

«Мы столкнулись с беспрецедентным количеством запросов на открепительные удостоверения, поэтому времени [на их подсчет] уйдет немного больше времени», — добавил он.

Так, не все американские штаты готовы к тому, чтобы оперативным образом пересчитать все направленные по почте бюллетени. Например, ответственные за выборы чиновники штата Нью-Йорк по-прежнему подсчитывают бюллетени с предварительных выборов, которые состоялись 23 июня.

Сложность заключается также и в том, что по закону до выборов 3 ноября открывать конверты с бюллетенями тех, кто решил проголосовать по почте, нельзя. Так, в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — в тех штатах, благодаря перевесу в которых в пользу кандидата-республиканца, в 2016 году президентом США стал Дональд Трамп, официальные лица призывают законодателей разрешить обрабатывать такие голоса до дня выборов. В противном случае подсчет этих голосов может затянуться надолго.

«Если законодатели штата не соберутся вдруг и не позволят нам обрабатывать голоса заранее, скорее всего мы сможет дать результаты лишь на следующее утро», — подчеркнула глава избирательной комиссии штата Милуоки Клэр Вудолл-Фогг.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на то, что большое распространение голосования по почте в США может быть чревато фальсификацией выборов, в том числе посредством вмешательства иностранных сил.

Читайте также: Трамп: голосование по почте приведет к массовым фальсификациям