Москва, , 11:47 — REGNUM В Госдуме предлагают приравнять многодетных отцов к многодетным матерям в праве на досрочную пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

В преддверии отчета правительства РФ перед Госдумой премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты фракции «Единая Россия» направили ряд вопросов, ответы на которые предполагается получить в рамках выступления. Один из них касается соцподдержки отцовства.

«На обсуждение также выносятся вопросы приравнивания многодетных отцов к многодетным матерями в праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости», — заявил глава фракции Сергей Неверов.

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