Москва, , 11:41 — REGNUM Тема поддержки граждан стала центральной в перечне вопросов главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме сформировали более 130 вопросов Мишустину в преддверие отчета правительства РФ, сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

«Тема поддержки граждан, социальные вопросы — центральные в этом перечне», — отметил он.

Блок вопросов касается создания новых мест в школах, детских садах и яслях, модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств, создания в сельской местности быстровозводимых модульных спортивных залов для занятий спортом школьников и других жителей. Остается актуальным вопрос медицинского обеспечения детей в образовательных организациях, формирования здоровьесберегающего учебного процесса. Остается необходимость совершенствования системы оплаты труда педагогов, решения проблемы чрезмерной бюрократической нагрузки учителей школ, воспитателей детских садов, отметил Неверов.

Также парламентариев интересует, какие выводы сделало правительство по ситуации с лекарственным обеспечением в 2019 году, когда во многих регионах отмечались перебои с лекарствами.

Неверов заметил, что в связи с пандемией коронавируса депутаты также затронули тему необходимости разработки комплексных мероприятий для восстановления здоровья медицинских работников, работавших с пациентами, больными коронавирусной инфекцией.

Еще один блок касается вопросов развития системы поддержки семей с детьми, в том числе, возможности получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка до достижения им возраста трех лет семьям, в которых ребенок рожден в 2017 году и среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

«На обсуждение также выносятся вопросы приравнивания многодетных отцов к многодетным матерями в праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости, обеспечения льготным санаторно-курортным лечением жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также инвалидов и их сопровождающих, обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сказал Неверов.

Мишустину также направлен вопрос о сроках принятия законопроектов, которые восстановят и защитят сбережения граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования Российской Федерации и госбумаги СССР и РСФСР.

Во фракции продолжают обсуждать и тему поддержки отечественных предпринимателей, в том числе — в части формирования приоритетного перечня отраслей и товаров и услуг при рассмотрении поправок в 44 и 223 федеральные законы.

Еще один блок вопросов касается развития регионов и инфраструктуры городов.

Отчет правительства РФ, который представит Мишустин, намечен на 22 июля.