Брюссель, , 11:46 — REGNUM Совет Европейского союза рекомендовал 27 странам-членам Евросоюза отменить запрет на въезд для граждан 13 стран, таких как Южная Корея, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Совет ЕС.

Отмечается, что в отношении Китая рекомендовано отменить запрет лишь после того, как власти страны разрешат въезд для граждан стран ЕС.

Напомним, поначалу въезд в Европейский союз вновь разрешили жителям 14 стран, включая Сербию и Черногорию, однако из-за роста случаев заражения коронавирусом данные страны были удалены из этого списка.

Ранее, в середине марта, власти 27 стран-членов Евросоюза ввели запрет на въезд из-за опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции.