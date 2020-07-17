Москва, , 11:19 — REGNUM Блогер Алексей Навальный прибыл в Следственный комитет по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщает 17 июля корреспондент ИА REGNUM.

В Следственном комитете проходит допрос по делу о клевете. «Я не хочу с этим мириться. Хочу, чтоб вы меня защитили», — сказал во время допроса 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Он добавил, что слова Навального оскорбили его, и попросил правоохранительные органы наказать злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был приглашен на допрос в Следственной комитет на 15 июля. Однако блогер проигнорировал повестку и не явился.

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