Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Версию о поиске летучих мышей, рассказанную задержанным за нарушение государственной границы Южной Осетии гражданином Грузии Хвиче Мгебришвили, посчитали неправдоподобной его родственники и соседи. Об этом 17 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Ранее было опубликовано видео допроса Мгебришвили, который проводили в Комитете государственной безопасности Южной Осетии. Задержанный рассказал, что проверял информацию, будто в одной из церквей можно найти «коконы летучих мышей», за которые можно получить до $10 тыс.

По данным журналистов, родственники Мгебришвили назвали эту версию «абсурдной», а жители его родного села предположили, что задержанный дал показания под «давлением или шутил».

Стоит отметить, что пресс-служба КГБ видео с допросом сопроводила комментарием, что коконов у летучих мышей не может быть в принципе, так как они живородящие.

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