Киев, , 11:23 — REGNUM Столкновения между сотрудниками национальной полиции Украины и участниками протестного митинга против принятия парламентом страны законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на украинском языке произошли у здания Верховной рады в Киеве. Об этом 17 июля сообщает УНИАН.

По данным журналистов, столкновения между правоохранителями и протестующими произошли из-за того, что первые предприняли очередную попытку воспрепятствовать проносу участниками акций атрибутики для митинга.

Также сообщается, что в настоящее время перед зданием украинской Рады в Киеве собралось несколько сотен националистически настроенных протестующих, которых на данной акции в целом меньше, чем это было накануне.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Верховная рада Украины на заседании 16 июля изменила избирательное законодательство в рамках подготовки к местным выборам.