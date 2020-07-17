Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Список возможных претендентов на пост главы Белого дома от Республиканской партии в 2024 году составила корреспондент Центра национальных интересов Рейчел Буккино в статье, вышедшей 16 июля на сайте центра.

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Так, на сегодняшний день, по мнению корреспондента The National Interest, преимущество на стороны нынешнего вице-президента Майкла Пенса, которому довелось быть вторым лицом в администрации США на фоне наиболее непредсказуемого кризиса в экономике и в области здравоохранения.

«Пенс занимается надзором за специальной рабочей группой по борьбе с коронавирусом, поэтому в зависимости от того, насколько успешными будут восприниматься меры нынешней администрации после победы над вирусом, у вице-президента есть все возможности стать основным кандидатом от Республиканской партии», — подчеркнул она.

Тем не менее, несмотря на то, что действующий президент США Дональд Трамп назвал Пенса «на 100% своим человеком», по ряду вопросов он расходится со своим вице-президентом, в частности в области соглашений о свободной торговле.

Затем выдвиженцем от Республиканской партии на следующих выборах президента может стать бывший губернатор штата Южная Каролина и бывший посол США в ООН Никки Хейли. Как и в случае с Пенсом, она не во всём согласна с Трампом, в том числе по вопросу абортов.

Стать следующим президентом может еще один член нынешней администрации — глава Государственного департамента США Майкл Помпео, который в целом не исключил возможность того, что в будущем он будет баллотироваться. Прецеденты, когда бывшие госсекретари США становились президентами, в истории страны были, но нечасто: самым недавним примером стал пятнадцатый президент США Джеймс Бьюкенен.

По некоторым слухам, не исключает своего участия в президентской гонке 2024 года и губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган.

Наконец, в 2024 году принять участие в гонке за президентское кресло может и Дональд Трамп — старший сын нынешнего главы Белого дома. Он может сплотить вокруг себя электоральную поддержку своего отца благодаря активному использованию социальных сетей и верности предвыборным планам нынешнего президента.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. На сегодняшний день перевес на стороне кандидата от Демократической партии Джо Байдена.