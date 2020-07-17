Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Больше всего жители Грузии доверяют Евросоюзу, НАТО, армии, Грузинской православной церкви (ГПЦ) и Национальному центру по контролю заболеваний. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической компанией из США Edison Research. Об этом 16 июля сообщает телеканал «Формула», заказавший исследование.

Согласно данным опроса, доверие к НАТО и ЕС выразили 92% опрошенных, к вооруженным силам Грузии — 90%, к ГПЦ — 88%, к Национальному центру заболеваний — 79%. Меньше всего доверия у респондентов к банкам и политическим партиям, их поддержали 42%. Чуть больше доверяют Генпрокуратуре и судам, у которых результат составил 46%

Также сообщается, что среди опрошенных полиции доверяют 70%, СМИ — 68%, премьер-министру — 63%, местным властям — 57%, правительству — 52%, а неправительственным организациям — 49%.

В ходе исследований опросили 2 тыс. человек с 23 июня по 13 июля. Погрешность составила 2,1%.

Стоит отметить, что Edison Research в Грузии также опросила население об отношении к партиям. 39% опрошенных сказали, что проголосовали бы за правящую партию «Грузинская мечта». Самой популярной оппозиционной партией оказалось «Единое национальное движение», которое поддержали 16% опрошенных.

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