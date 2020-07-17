Минск, , 10:52 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мушистин прибыл в столицу Белоруссии, где сегодня, 17 июля, примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

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Мероприятие впервые после начала пандемии коронавирусной инфекции пройдёт в очной форме. На заседании будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения по предотвращению распространения COVID-19 в странах ЕАЭС.

Программой саммита предусмотрены заседания членов совета в узком и расширенном составах.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие два заседания Евразийского межправительственного совета, которые состоялись 10 и 23 апреля, проходили в формате видеоконференции.

Последний раз руководители правительств государств ЕАЭС собирались в очном формате 31 января 2020 года в Алма-Ате. Визит в столицу Казахстана стал перовой зарубежной поездкой Мишустина в качестве премьер-министра РФ.