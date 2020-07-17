Барнаул, , 10:48 — REGNUM Сам по себе факт «многодневности» выборов не делает процесс выборов менее демократичным. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней, он также отметил:

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Совершенно очевидно, что увеличение общего времени возможности волеизъявления увеличит и явку избирателей, а стало быть, и легитимность самих выборов. Одновременно «многодневность» предполагает значительный рост расходов на выборы и колоссально увеличивает нагрузку на членов избирательных комиссий. Также озвучиваются не такие уж безосновательные претензии относительно ухудшения общественного контроля за ходом выборов. И это, пожалуй, является основным камнем преткновения.

Поэтому, внедряя многодневность, необходимо в качестве противовеса предусмотреть дополнительные меры по недопущению разного рода нарушений. Лично мне не по душе организация избирательных участков под открытым небом на придомовых территориях. В этом случае не исключены нарушения условий труда работников избирательных комиссий. Кроме того, в глазах избирателей престиж и значимость выборов как мероприятия государственной важности будут снижаться и впоследствии проецироваться на принятые в результате выборов решения или выбранные кандидатуры.

К принимаемому законопроекту в целом нужно относиться с оптимизмом, однако он требует дальнейших обкатки и уточнений. Интересен в этой связи опыт ряда стран, которые добиваются увеличения явки путем введения нормы об обязательном участии граждан в выборах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий проводить голосование по выборам в течение трех дней, а также вне помещений, Госдума приняла уже во втором, основном чтении. Нормы не распространяются на выборы, намеченные на сентябрь 2020 года, так как на организацию выборов влияют только изменения избирательного законодательства, вступившие в силу за полгода до выборов.

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