Джакарта, , 10:47 — REGNUM Индонезия продолжит продвигать устойчивый мир через лидерство в Совете Безопасности ООН в августе 2020 года, сообщает Antara.

«Хотя большинство стран борются с пандемией, некоторые государства сталкиваются с большим бременем, потому что там ещё происходят конфликты, что создает нестабильность в условиях пандемии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на пресс-конференции в президентском дворце в Джакарте.

Индонезия выбрала «содействие устойчивому миру» в качестве темы своего руководства в СБ ООН.

Кроме того, Индонезия будет содействовать устойчивому миру после эпидемии для восстановления окружающей среды и обеспечения сотрудничества между миром и целями устойчивого развития.

Во время председательства в СБ ООН в августе 2020 года Индонезия проведет 14 встреч, связанных с текущими вопросами, в том числе касающимися Палестины, Сирии, Йемена, Ливана, Сомали и Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выделило около $2,4 млн в качестве гуманитарной помощи палестинским беженцам.

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