Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM Россия делится с другими странами успешным опытом борьбы с коронавирусом. Об этом 17 июля в Екатеринбурге заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что представители Минздрава каждую неделю встречаются с коллегами из двух или трёх стран. На таких встречах и происходит обмен опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, за рубежом интересуются российским опытом борьбы с коронавирусом. Среди прочего зарубежных коллег интересует низкий уровень смертности в РФ.

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