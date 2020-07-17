Москва, , 10:43 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») видит мрачную иронию в том, что цены на газ для граждан РФ устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Есть какая-то мрачная ирония в том, что цены на газ для граждан РФ назначает ФАС. Что ж тут антимонопольного? Разве что отсутствие монополии народа на природные ресурсы страны», — отметил Журавлёв в Facebook.

В либерально-элитной системе экономики гражданам выбирать особо не приходится, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно приказу ФАС, с 1 августа цены на газ для населения вырастут на 3%. И это при том, что в апреле та же ФАС предложила правительству РФ не индексировать тарифы на газ. Как отметил замруководителя службы Виталий Королев, тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители, однако в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, индексацию лучше отменить.

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