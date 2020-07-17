Москва, , 10:37 — REGNUM Решение проблемы качества детских товаров должно стать одним из приоритетов для властей, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

По данным Роспотребнадзора, объем продукции для детей и подростков, которая не соответствует требованиям техрегламентов, за последние семь лет увеличился в два раза. В 2013 году из проверенных товаров этой категории (одежда, обувь, посуда, коляски и так далее) 5,2% были признаны некачественными, а в 2019-м — 10,3%, пишут «Известия».

"Расходы на детей — одна из важнейших составляющих семейных бюджетов. А некачественные детские товары дополнительно бьют по карманам граждан, усиливая уровень бедности в стране. Эту стратегическую проблему власти обязаны взять на контроль», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, больше всего претензий у Роспотребнадзора к обуви, трикотажу, одежде и продукции из текстиля и кожи.

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