Сеул, , 10:31 — REGNUM 18 июля в первой половине дня два эсминца, два вертолёта Lynx и 570 военнослужащих отправятся с южнокорейского острова Чечджу на Гавайские острова для участия в военных учениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона «RIMPAC 2020», которые пройдут с 17 по 31 августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей МВС страны.

По их словам, в текущем году масштабы учений будут сокращены из-за пандемии коронавируса. Из программы исключены береговые учения с участием морской пехоты и совместные мероприятия с участием военнослужащих и гражданского населения.

Известно, что в прошлом году с южнокорейской стороны в учениях принимали участие два эсминца, подводная лодка, патрульный самолёт и около 700 военнослужащих.

RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) — крупнейшие в мире международные военно-морские учения. Организуются ВМС США с участием союзных государств Азиатско-тихоокеанского региона. Проводятся с периодичностью раз в два года.