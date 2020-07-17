Страсбург, Франция, , 10:24 — REGNUM Польский депутат Европарламента Эльжбета Крук возмутилась установкой в немецком городе Гельзенкирхен памятника Владимиру Ленину и подняла вопрос о сносе монумента и запрете коммунистической символики. С такой просьбой она обратилась в Еврокомиссию.

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Парламентарий ссылается на резолюцию ЕП 2019 года, в которой содержится призыв к общеевропейскому осуждению нацизма, сталинизма и других преступлений «тоталитарных режимов».

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в демократической, казалось бы, Германии, при содействии которой в Россию пришел он, а за ним и революция», — приводит RT слова Крук.

Также евродепутат указывает на то, что коммунизм является «одной из самых кровавых систем в истории человечества», поэтому в Еврокомиссии должны подумать о запрете коммунистических символов в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в городе Гельзенкирхен на западе Германии по инициативе «Марксистско-ленинской партии Германии» (МЛПГ) была установлена чугунная статуя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина высотой 2,15 метра. Известно, что этот памятник был создан в 1957 году в Чехословакии и являлся первой отдельно стоящей статуей Ленина в стране. МЛПГ купила его в Австрии по интернет-аукциону eBay.

Отмечается, что установке памятника препятствовали ультраправые, администрация города, а также партия «Христианско-демократический союз», в которой состоит немецкий канцлер Ангела Меркель.

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