Кейптаун, , 10:27 — REGNUM Верховный суд ЮАР выпустил постановление о помиловании и депортации 183 осужденных граждан Мозамбика, находившихся в переполненных тюрьмах южноафриканской страны, в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает государственная газета Мозамбика Noticias.

По данным репортеров издания, депортированные прибыли через пограничный пост Рессано Гарсия. Прибывшие стали второй группой мозамбикских заключенных, депортированных из ЮАР в попытке сдержать распространение коронавируса в стране.

Первая группа из 439 человек была репатриирована в середине мая. Два из них оказались заражены коронавирусом.

К настоящему времени в ЮАР подтверждено более 310 000 случаев заражения коронавирусом и около 4500 смертей.