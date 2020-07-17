Кейптаун, 17 июля 2020, 10:27 — REGNUM Верховный суд ЮАР выпустил постановление о помиловании и депортации 183 осужденных граждан Мозамбика, находившихся в переполненных тюрьмах южноафриканской страны, в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает государственная газета Мозамбика Noticias.
По данным репортеров издания, депортированные прибыли через пограничный пост Рессано Гарсия. Прибывшие стали второй группой мозамбикских заключенных, депортированных из ЮАР в попытке сдержать распространение коронавируса в стране.
Первая группа из 439 человек была репатриирована в середине мая. Два из них оказались заражены коронавирусом.
К настоящему времени в ЮАР подтверждено более 310 000 случаев заражения коронавирусом и около 4500 смертей.