Джакарта, , 10:21 — REGNUM Правительство Индонезии выделило около 36,5 млрд рупий ($2,4 млн) в качестве гуманитарной помощи палестинским беженцам в разгар палестино-израильского конфликта, который усугубляется пандемией, сообщает Antara.

Средства были направлены правительству Палестины, Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Международному Красному Кресту.

«Индонезия не только продолжает оказывать политическую поддержку Палестине, но и финансовую поддержку и поддержку в других формах, включая обеспечение развития потенциала», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Что касается собственной программы наращивания потенциала, то за более чем десятилетие Индонезия предоставила более восьми миллионов долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что откладывание Израилем аннексии территории Палестины стало результатом давления со стороны международного сообщества.

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