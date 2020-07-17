Киев, , 10:11 — REGNUM Решение о продлении на двухмесячный срок ареста Андрею Антоненко, который является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, принял Печерский районный киевский суд. Об этом 17 июля сообщает «РБК-Украина».

В сообщении напоминается, что ранее сторона обвинения вносила ходатайство о продлении срока ареста подозреваемому ещё на два месяца.

«Во время заседания в ночь на 17 июля суд поддержал это ходатайство», — также говорится в сообщении.

При этом ранее суд принял решение оставить Антоненко под арестом до 23 июля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании украинской полицией трех подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны как минимум пять человек, в число которых входят участвовавшие в военной операции ВСУ в Донбассе.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва автомобиля. При этом он порядка десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, и последние пять лет проживал в Киеве, работая в интернет-издании «Украинская правда» и на «Радио Вести».