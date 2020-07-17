Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Семья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия потребовала предоставить доступ к делу о его смерти и обратилась с иском в Конституционный суд страны. Об этом 16 июля рассказал на брифинге адвокат семьи Амиран Гигуашвили, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По официальной версии, Гамсахурдия покончил жизнь самоубийством 31 декабря 1993 года, находясь в селе Дзвели Хибула в крае Самегрело — Верхняя Сванетия. Семья не согласна с такими выводами, считает, что Гамсахурдия был убит и долгое время добивается пересмотра этой версии.

Гигуашвили рассказал, что иск подан в связи с тем, что Генпрокуратура Грузии отказалась передать родственникам материалы дела о смерти Гамсахурдия. По мнению юриста, это право есть у его клиентов, так как они проходят по делу, как потерпевшие. Адвокат указывает на то, что это не может нанести ущерб интересам следствия, поэтому семья первого президента вправе узнать подробности его смерти.

«Общественный интерес к этому делу очень высок. Мы требуем, чтобы все потерпевшие имели доступ к материалам уголовного дела, чтобы они не зависели от доброй воли прокуроров и не знакомились с материалами дела в комнате следователей под надзором», — сказал Гигуашвили.

Напомним, Гамсахурдия занял пост президента Грузии в апреле 1991 года. Он был смещен в ходе переворота в январе 1992 года.