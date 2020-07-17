Найроби, , 10:16 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта призвал к разработке совместной стратегии Европейского союза (ЕС) и стран Африки по реагированию на пандемию коронавируса. Об этом передает Citizen TV со ссылкой на заявление президента Кении на виртуальной конференции лидеров стран Европы и Африки по вопросу создания фонда «Африка — Средиземноморье — Европа» (AME).

Президент заявил, что стратегия «ЕС — Африка: COVID-19» должна, среди прочего, способствовать списанию долгов африканских стран.

Создание Фонда AME в качестве платформы для расширения дискурса о развитии и взаимодействия между Африкой, Средиземноморьем и Европой отстаивается бывшим президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Президент Кениата поддержал предложение о создании фонда, заявив, что эта инициатива поможет внедрить новые идеи, необходимые для расширения сотрудничества между тремя регионами.

«Поэтому я с энтузиазмом приветствую предложение о создании Фонда «Африка — Средиземноморье — Европа» (AME). Фонд будет дополнять существующее африканско-европейское континентальное сотрудничество в решении возникающих глобальных проблем», — сказал президент Кеньятта.

Он сказал, что фонд должен быть структурирован таким образом, чтобы стать надежной платформой для поощрения инклюзивности и консультативного принятия решений.

«В этом контексте инклюзивности фонд должен также признать важную роль частного сектора, академических кругов и гражданского общества», — сказал президент.

Глава Кении одобрил предложение включить создание Фонда EMA в повестку дня следующего саммита Афросоюз — Евросоюз, запланированного на октябрь этого года.

«Я также согласен и согласен с идеей о том, что следующий саммит Африканского союза и Европейского союза может предоставить прекрасную платформу для призыва к созданию и поддержке Фонда «Африка — Средиземноморье — Европа», — сказал он.

На виртуальном совещании выступили президенты Сенегала Маки Салл, Нигера Иссуфу Махамаду, Мавритании Мохаммеда Ульда Газуни и Буркина-Фасо Роха Марка Каборе.